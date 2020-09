Intelligenza artificiale, Veneto approva bando da 2,1 mln

(ANSA) - VENEZIA, 16 SET - La giunta regionale del Veneto ha deliberato oggi l'approvazione di un bando da 2.180.000 euro di fondi da destinare al progetto di sostegno alle giovani imprese digitali venete per sviluppare servizi di Intelligenza artificiale destinati in particolare al settore manifatturiero L'azione ha l'obiettivo di sostenere lo sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale specifiche per i settori del made in Italy quali arredo-casa, meccanica, fashion-moda e agroalimentare etc. Beneficiarie saranno le micro, piccole e medie imprese giovani, ovvero formate, in maggioranza numerica dei soci e/o degli amministratori/dipendenti, da personale under 35, iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese "Startup e PMI Innovative". (ANSA).