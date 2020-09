Centro La Venaria Reale restaura tappeto anatolico del 1600

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Il Centro Conservazione e Restauro La Venaria Reale sta lavorando al restauro di un preziosissimo tappeto anatolico "Ushak a medaglione" del 1600, lungo oltre tre metri a largo 175 centimetri, appartenente alla Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia, grazie alla collaborazione con la Direzione regionale Musei Veneto, la ditta alimentare Gli Orti di Venezia e Nova Coop, Si tratta di un'insolita partnership tra pubblico e privato: chi compra una confezione di insalata prodotta da Gli Orti e in vendita nei supermercati Nova Coop contribuisce al restauro. Il tappeto è giunto a Venaria ad agosto e il suo restauro è anche materia di studio per gli studenti del Centro.

Il progetto fa parte di un programma di valorizzazione dei manufatti custoditi in Ca' d'Oro, sostenuto dal progetto 'Una trama da svelare'.

"Credo sia molto utile oggi - dice Stefano Trucco, presidente del Ccr di Venaria - uscire dai Musei per fare cultura, sensibilizzando alla conservazione, anche coinvolgendo i consumatori. La collaborazione tra i nostri laboratori e il Museo veneziano, non è solo elemento prestigio, ma ci permette anche di misurarci su un caso di studio articolato come il tappeto". (ANSA).