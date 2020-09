Flash mob al Lido per manifesto 'Rilancio cultura Venezia'

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - "Venezia deve ritrovare la sua centralità culturale: proporre, non esporre, rinnovando la sua celebre tradizione. Chiediamo una rinascita culturale di Venezia, e l'amministrazione comunale ha il dovere di essere in prima linea". E' uno dei concetti espressi dal manifesto per il rilancio della cultura a Venezia, primo firmataro il prof.

Stefano Zecchi, promosso oggi al Lido con un flash mob davanti al Palazzo del Casinó , sotto l'hashtag, " #Save the Culture of Venice".

Il manifesto è stato cofirmato dai docenti universitari Marco Bassani (Milano), Carlo Lottieri (Verona,) dal musicologo e compositore Marco Tutino, dal matematico Piergiorgio Odifreddi, dall'avvocato Alessio Morosin, e da Giancarlo Dolfin. (ANSA).