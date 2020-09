De Rigo: accordo collaborazione con Philipp Plein

(ANSA) - VENEZIA, 11 SET - Il Gruppo De Rigo ha annunciato oggi un accordo di licenza con il Gruppo Philipp Plein per la creazione, produzione e distribuzione su scala globale di occhiali da sole e da vista.

Il lancio della prima collezione è atteso per la seconda metà del 2021. Le collezioni saranno distribuite a livello globale attraverso la rete vendita di De Rigo e nelle boutique del brand.

"Siamo molto felici dell'accordo con Philipp Plein - afferma Michele Aracri, ad De Rigo Vision - e pronti a iniziare con entusiasmo questa nuova avventura. Mettere il nostro know how tecnico e di ricerca al servizio di un partner di tale portata è una sfida davvero stimolante. Siamo certi che le nostre competenze sapranno fondersi perfettamente con l'innovazione stilistica e la creatività di punta di Philipp Plein".

Per il Ceo Philipp Plein "la rete distributiva costruita nei decenni dal Gruppo De Rigo e la loro presenza diretta e capillare nel modo del retail degli occhiali rappresenteranno un supporto straordinario per l'affermazione di mercato delle creazioni a cui stiamo lavorando". (ANSA).