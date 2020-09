Ottavia Piccolo, con Massini racconto il dramma di Mosul

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Alle Giornate degli Autori in occasione di Venezia 77, nello spazio gestito in collaborazione con Isola di Edipo, verrà proiettato l'11 settembre Occident Express, film che Simone Marcelli ha diretto riprendendo, dopo tre stagioni di repliche, uno spettacolo teatrale frutto ancora della collaborazione con Stefano Massini. La pellicola, impreziosita dalla animazioni di Simone Massi, è una rilettura del lavoro "che abbiamo portato in scena per tre stagioni con le musiche di Enrico Fink eseguite dall'Orchestra Multietnica di Arezzo. Racconta la vicenda di Haifa Ghemal, anziana donna di Mosul che percorre con la nipotina la rotta dei Balcani, in una drammatica fuga di oltre 5000 chilometri. Massini narra il tutto senza nessuna retorica e con grande umanità., dice Ottavia Piccolo che festeggia a novembre sessant'anni di carriera.

"Appena terminata la Mostra del Cinema inizierò a girare, ancora con Simone Marcelli, un documentario sulla città in cui ho scelto di vivere. Lo guardo su Venezia è il titolo provvisorio del lavoro - prosegue l'attrice - che intende indagare la trasformazione profonda di Venezia e della sua stessa immagine, gettando uno sguardo verso 'possibili futuri'.

L'idea è nata a partire dall'incredibile patrimonio di foto, pellicole, apparecchi ottici, fotografici e cinematografici custoditi nel Archivio dello storico del cinema Carlo Montanaro.

Il periodo di lockdown, con la scomparsa del turismo di massa, ci ha fatto riflettere su come, in un certo senso, fosse azzerata l'immagine stessa della città, che poteva essere ripensata come ripartendo da un foglio bianco. Condurrò con discrezione lo spettatore attraverso i luoghi di Venezia, iconici e meno noti, fungendo da collegamento tra i racconti e le riflessioni di storici e studiosi di varie discipline, oltre che dello stesso Carlo Montanaro. L'uscita del documentario è prevista per i primi mesi del 2021". (ANSA).