"No global" occupano stabile ex-inceneritore Porto Marghera

(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Lo stabile che ospita gli uffici dell'ex inceneritore 'Veritas' nella località Fusina a Porto Marghera (Venezia) è stato occupato stamani da un gruppo di attivisti No Global, per protesta contro l'intenzione di allargare l'impianto.

L'azione è stata presa nell'ambito del "Venice Climate Camp", un incontro sui temi ambientali che si sta svolgendo al centro sociale "Rivolta" di Marghera.

Si tratta di un sito dismesso tre anni fa, per cui è stato steso un progetto di allargamento, approvato nei mesi scorsi e su cui vi sono state proteste da parte della popolazione locale.

Gli attivisti hanno dipinto alcune scritte sulle pareti esterne dell'edificio. (ANSA).