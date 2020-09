Venezia: gli imprenditori del vetro sul red carpet

(ANSA) - VENEZIA, 09 SET - Otto imprenditori del vetro hanno sfilato con le proprie creazioni artistiche sul red carpet della 77/A Mostra del Cinema di Venezia. All'iniziativa, promossa dalla Sezione Vetro di Confindustria Venezia, ha partecipato come testimonial lo storico dell'arte Vittorio Sgarbi. Il vetro di Murano è stato così protagonista oggi all'appuntamento del Lido, per rilanciare la propria immaginme sui mercati internazionali. Sul red carpet hanno sfilato Gianluca Colonna (Venini), Cristiano Ferro (Effetre Murano), Luigi Lucchetta (Barovier & Toso Vetrerie Artistiche Riunite), Sergio Morgillo (Arte Di Murano - Archetypo), Edoardo Nason (NasonMoretti), Stefano Schiavon (Salviati), Gianluca Seguso (Seguso Vetri d'Arte) e Martina Semenzato, Presidente della Sezione Vetro.

"Ringrazio Vittorio Sgarbi che, accogliendo il nostro invito, oggi ha voluto raccontare la bellezza e la storia millenaria del vetro. Una eccellenza del Made in Italy, una realtà imprenditoriale che coniuga lavoro, idee, arte, storia e tecnologia" ha affermato Martina Semenzato. (ANSA).