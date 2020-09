Batterio killer: sospesi tre medici

(ANSA) - VERONA, 05 SET - "La Direzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona comunica che a seguito delle risultanze della relazione della Commissione Ispettiva Regionale in relazione alla vicenda Citrobacter dell'Ospedale Donna e Bambino di Borgo Trento, a partire dal giorno sabato 5 settembre 2020, vengono sospesi in via cautelare secondo condizioni cautelari tre medici". Lo si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera diffusa in tarda serata sulla vicenda del cosiddetto batterio killer.

I medici sospesi sono la dottoressa Chiara Bovo, Direttore Sanitario dell'Azienda ospedaliera di Verona; la dottoressa Giovanna Ghirlanda, Direttore Medico della struttura e il dottor Paolo Biban, Direttore della Pediatria. (ANSA).