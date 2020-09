Regata Storica di Venezia, pronta l'ammiraglia "Bissona"

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - La "Bissona Serenissima", ammiraglia delle imbarcazioni del Comune di Venezia, è pronta per aprire il corteo acqueo della Regata storica, l'appuntamento in programma domenica 6 settembre.

All'Arsenale di Venezia, nel canale delle Galeazze, si è svolta la presentazione dopo la conclusione dei lavori di restauro e ristrutturazione della barca, lunga venti metri, a fondo chigliato, mossa da 18 vogatori. I lavori, iniziati il 27 gennaio scorso, sono terminati il 27 agosto, nonostante l'interruzione causata dal Covid-19.

Realizzata tra il 1956 e il 1958 dal maestro d'ascia 'Nino' Giuponi con legni di quercia, acacia, larice, pino, olmo, addobbata con elementi scultorei e ornati lignei dorati, la Bissona aveva bisogno da tempo di un intervento di recupero che ne garantisse l'integrità strutturale e la galleggiabilità, soprattutto per la sicurezza dell'equipaggio e degli ospiti.

Dopo il restauro nel 2008, quando l'imbarcazione era affondata e ritenuta completamente persa, la "Serenissima" aveva avuto negli ultimi anni solo qualche piccolo intervento di manutenzione e veniva utilizzata, per il tempo strettamente necessario, solo alle cerimonie della "Sensa" (l'Ascensione, per lo Sposalizio del mare di Venezia) e la Storica.

I lavori di restauro sono iniziati dopo aver ottenuto l'approvazione del progetto dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, visto che la Bissona è stata riconosciuta "bene mobile di interesse culturale". Lo scafo è stato ristrutturato da un cantiere specializzato in barche storiche, individuato dalla società in house Insula Spa; gli ornati e le sculture lignee sono invece stati curati da un restauratore iscritto all'albo nazionale del Mibact. (ANSA).