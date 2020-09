Greta, per Covid siamo in pausa su ambiente ma è un errore

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - "La crisi del Covid ha colpito tutti, sconfiggere il virus è una priorità, non si possono gestire due crisi insieme: per questo le questioni ambientali, la lotta sul Climate Change è stata messa in pausa, invece dobbiamo capire che è urgente e non si può mollare se vogliamo avere un futuro". Lo ha detto all'ANSA l'attivista Greta Thunberg che si è collegata, durante l'intervallo tra due lezioni scolastiche, con la Mostra del cinema di Venezia per partecipare all'incontro sul film di Nathan Grossman 'Greta', dedicato alla vita della ragazzina svedese che è stata capace di ispirare un movimento, Fridays for Future, e di riportare il tema Terra tra le priorità. (ANSA).