Candidato positivo: Baretta, sono in autoisolamento

(ANSA) - VENEZIA, 04 SET - "Mi sono sottoposto al tampone - di cui attendo i risultati - e nel frattempo per rispetto di tutti i veneziani che incontro quotidianamente mi sono posto in autoisolamento". Lo annuncia il sottosegretario all'Economia e candidato a sindaco di Venezia Pier Paolo Baretta dopo aver appreso che il candidato Presidente alla Regione Veneto del centrosinistra Arturo Lorenzoni è risultato positivo al tampone Covid-19. "Ho incontrato Arturo domenica scorsa per un'iniziativa di campagna elettorale - aggiunge -. Io sto bene e non ho sintomi. Come richiesto dalla normativa vigente ho comunicato all'autorità sanitaria il contatto avuto". Per Baretta, "la campagna elettorale non si ferma. Tutta la coalizione, i volontari e i cittadini che pensano che un'alternativa per Venezia sia possibile saranno in prima linea ogni giorno in tutti i quartieri della città. A loro dico: la nostra campagna continua sulle vostre gambe". "Nei prossimi giorni, io continuerò ad essere presente con tutti i mezzi utilizzabili - conclude - sui media e sui social, e a presentare proposte e idee per la Venezia del futuro". (ANSA).