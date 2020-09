Università: test di Medicina, in 3.382 a Padova

(ANSA) - PADOVA, 03 SET - In 3.382 candidati, 2.315 donne e 1.067 uomini, hanno affrontato stamane a Padova i test d'ingresso per l'ammissione ai corsi di laurea a numero programmato di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria. Tre i padiglioni allestiti in Fiera per garantire la sicurezza dei candidati.

Ingresso contingentato ai candidati muniti di mascherina: l'entrata è stata scaglionata ogni 20 minuti su due file per ogni padiglione, 100 posti per ogni settore e sei persone tra personale di supporto. Le postazioni sono state collocate a distanza di un metro l'una dall'altra.

Servizio di nursery per le candidate donne che necessitavano di allattare o assistere i figli prima della prova. Si è trattato di un test diverso dagli anni scorsi, a causa dell'emergenza Covid, ma i ragazzi pensano al risultato. "Sono in ansia perché ho studiato tutta l'estate - dice Sofia, 19enne padovana -. Ho paura di non farcela, siamo tantissimi".