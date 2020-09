Comunali: Venezia; Zingaretti confido in maturità elettori

(ANSA) - VENEZIA, 03 SET - "Confido molto nella maturità delle persone, degli elettori molto spesso più maturi dei leader, di coloro che li rappresentano, e per fortuna il sistema a doppio turno per i Comuni serve anche a questo: arriviamo al ballottaggio per togliere alla destra una città come Venezia".

Lo ha detto sulle amministrative il segretario del Pd Nicola Zingaretti, oggi a Venezia a sostegno del candidato sindaco Pierpaolo Baretta. "Prendiamo Venezia - ha aggiunto - per riconsegnarla al suo futuro, al suo destino con la vocazione naturale grazie alle sue bellezze storiche per puntare ad essere un progetto e modello di innovazione con la digitalizzazione dei servi: questa città può essere il battistrada di un modello di innovazione anche per la sua vocazione turistica passando per un'economia sostenibilità per trainare le altre grandi città".

