A Venezia Regata Storica a numero ridotto

(ANSA) - VENEZIA, 02 SET - La Regata Storica di Venezia domenica prossima farà i conti con le misure antiCovid, per evitare che l'evento sportivo in laguna possa trasformarsi in veicolo di trasmissione del virus. In queste ore il Comune sta definendo nei dettagli i protocolli da attuare per evitare soprattutto che vi siano assembramenti lungo le rive. La Machina, il palco galleggiante in Canal Grande che ospita per tradizione autorità e premiazioni, avrà un accesso a numero ridotto con un abbattimento del 50% dei posti disponibili. Al vaglio poi la possibilità o meno di utilizzare le rive per seguire la competizione. Anche le imbarcazioni private ormeggiate lungo il percorso saranno contingentate. Tutta da decidere poi la partita relativa al corteo storico e alle imbarcazioni monumentali che ne faranno. Per l'edizione 2020 tornerà in laguna la 'bissona' Serenissima, sottoposta a intervento di restauro. Si tratta dell'imbarcazione storica che si avvale di 18 rematori e di figuranti in costume d'epoca e che apre la manifestazione. (ANSA).