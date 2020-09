Finanza:Investindustrial acquista maggioranza Della Toffola

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Investindustrial acquisisce la maggioranza di Della Toffola e DT Invest, fondata nel 1958 e oggi affermata nella progettazione e realizzazione di macchine e linee automatizzate in diversi settori della produzione di bevande, oltre che nei sistemi di imbottigliamento, trattamento delle acque e confezionamento. I fratelli Vittorio, Francesco e Luciano Della Toffola, attuali azionisti unici, manterranno una quota pari al 26,5% del capitale, accanto a Investindustrial che deterrà il 73,5%, precisa una nota.

Della Toffola ha il proprio quartier generale a Trevignano (Treviso), 8 stabilimenti produttivi (di cui 7 in Italia) e 9 filiali commerciali in Francia, Spagna, Inghilterra, Romania, USA, Australia, Argentina, Cile e Messico e 600 dipendenti. Il gruppo ha raggiunto un fatturato di 144 milioni di euro nel 2019. "Il gruppo Della Toffola, con i suoi piani di rafforzamento delle quote di mercato nei settori attualmente serviti, la prosecuzione del percorso di espansione internazionale e l'ingresso in nuovi settori verticali, corrisponde al profilo di aziende di qualità in cui Investindustrial investe" ha commentato Andrea C. Bonomi. "È un momento importante per la crescita dell'azienda fondata da nostro padre più di sessant'anni fa - Vittorio Della Toffola -.

La famiglia Della Toffola, presente in azienda anche con la III e IV generazione, affiancherà ed accompagnerà con entusiasmo e unità il nuovo investitore nel progetto industriale che valorizzerà le ambizioni del gruppo". (ANSA).