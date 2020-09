Coronavirus: Veneto, +97 nuovi casi, salgono ricoveri (+13)

(ANSA) - VENEZIA, 01 SET - Sono 97 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a oltre 23 mila (23.026) i contagiati dall'inizio della pandemia. Il dato emerge dal Bollettino regionale, che registra inoltre due decessi portando il totale a 2.122.

I soggetti attualmente positivi sono 2.460, 73 in più rispetto a ieri. In isolamento ci sono 7.153 persone, di cui 129 positive. Salgono anche i ricoveri in ospedale, con 150 pazienti (+13) nei reparti non critici, di cui 69 (+18) positivi, e 13 (+2) in terapia intensiva di cui 9 (+1) positivi. (ANSA).