Batterio killer Verona, Zaia: Relazione inviata alla procura'

"Ho ricevuto la relazione sul caso del batterio Citrobacter all'Ospedale della Donna e del Bambino di Verona da parte della Commissione ispettiva che ho fatto attivare a suo tempo, presieduta dal Professor Baldo dell'Università di Padova". Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, interpellato dall'ANSA. "Ho dato disposizione al segretario regionale della Sanità Mantoan -prosegue - che tale relazione venga inoltrata alla Procura della Repubblica e resa disponibile per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per i famigliari dei bambini colpiti dal batterio, in modo che possano conoscere gli esiti fin da subito". Secondo alcune anticipazioni, dalla relazione emergerebbe che il batterio si sarebbe annidato in un rubinetto dell'acqua utilizzata dal personale della Terapia intensiva neonatale; l'infezione sarebbe stata la causa della morte di quattro bambini tra la fine del 2018 e quest'anno, e ha indotto i responsabili sanitari alla chiusura, nel giugno scorso. Dopo la completa sanificazione, il reparto è stato riaperto.