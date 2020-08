Maltempo: Verona passa indenne la notte

(ANSA) - VERONA, 31 AGO - Verona ha passato notte quasi indenne contro il maltempo che ha colpito in modo particolare la città veneta. Nella notte sono state installate tutte le paratie lungo gli argini più bassi della città da parte dei volontari della protezione civile.

La piena dell'Adige ha già superato il confine tra le province di Trento e Verona ed è attesa per le 12 in città. Alle 8 il livello era di 1.60 sullo zero idrometrico in lento aumento. La viabilità è, al momento, regolare e non sono segnalate criticità. Alle 9 il livello era di 1.61-1.62 metri, in lentissima progressione, ma nessuna emergenza particolare. Un centinaio di persone si sono assiepate lungo gli argini, da nord a sud di Verona, per filmate l'anomala piena estiva. (ANSA).