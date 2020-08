Maltempo: piena Adige passa senza danni a Verona

(ANSA) - VENEZIA, 31 AGO - Scongiurata l'esondazione dell'Adige facendo tirare un sospiro di sollievo a Verona. Il fiume, infatti, ha toccato una massima di 1,66 metri, un valore decisamente inferiore a quello registrato nel 2018 quando toccò i due metri che costrinsero l'apertura della galleria Adige-Garda.

Tutti i ponti della città scaligera sono rimasti aperti.

L'unico problema per la protezione civile e la polizia locale è stato quello di contenere la curiosità dei veronesi che si sono ammassati lungo gli argini per seguire, anche fotografando, l'attraversamento della piena, stazionando in punti decisamente pericolosi. Al momento il livello idrometrico è lievemente in calo e si è attestato a 1,64 metri. (ANSA).