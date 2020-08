Maltempo martella il Veneto, trombe d'aria e danni

(ANSA) - VENEZIA, 29 AGO - Grandinate, trombe d'aria, con decine di case scoperchiate, frane e colate di fango in montagna. E' stata un'altra giornata terribile per il maltempo in Veneto, con nubifragi a ripetizione che hanno colpito le province di Verona, Vicenza, Padova, e poi i Bellunese, compresa Cortina d'Ampezzo. forte vento con relativi danni e smottamenti hanno interessato la provincia di Belluno compresa Cortina d'Ampezzo. Tra Vicenza, Verona e Belluno sono stati finora 520 gli interventi dei Vigili del fuoco, per mettere in sicurezza abitazioni invase dall'acqua, tetto fatti volare via dal vento, strade ingombre di alberi sradicati., Trobe d'aria hanno colpito la zona di Montecchia di Crosara, nel veronese, e Ponte nelle Alpi, nella zona di Polpet e Nuova Erto con gravi danni ad alcune case. Paura per una frana scesa dal versante nell'Antelao, in Valle del Boite, per la quale si sta valutando lo sgombero di alcune case nei pressi del torrente Rudan.

(ANSA).