Venezia: Women in cinema, nasce premio per visibilità donne

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - Si chiama WiCA | Women in Cinema Award, un nuovo premio che vuole contribuire alla visibilità delle donne all'interno dei più importanti Festival del Cinema e lo fa partendo dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Un Premio assegnato da un'Academy di giornaliste alle donne del cinema, ma anche agli uomini che nel corso della carriera o nelle ultime stagioni le hanno messe al centro del loro lavoro o valorizzate all'interno delle produzioni.L'appuntamento è durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia il prossimo 8 settembre alle ore 16.00 all'Italian Pavilion dell'Hotel Excelsior del Lido dove saranno consegnati tutti i Premi durante l'evento condotto dall'attrice e scrittrice Claudia Conte.

Se per conoscere i nomi di tutte le premiate e i premiati si dovrà attendere settembre, si possono sin d'ora anticipare quelli di Chiara Tagliaferri e di Christian Petzold.

Scrittrice, autrice e conduttrice radiofonica, Tagliaferri, con Michela Murgia, ha ideato e scritto le storie del podcast "Morgana, la casa delle donne fuori dagli schemi", un appuntamento mensile durante il quale vengono raccontate storie di donne incredibili e fuori dalla norma. Un successo radiofonico senza precedenti diventato un libro di altrettanto successo, edito da Mondadori. È coordinatrice editoriale per Storielibere.fm, la piattaforma più innovativa di narrazioni audio online, e con Melissa P. è autrice del podcast "Love stories".

Petzold è tra gli autori tedeschi più amati anche all'estero.

Il suo Undine, nelle sale italiane con Europictures il 24 settembre, alla 70esima Berlinale ha ricevuto il Premio FIPRESCI e fatto guadagnare a Paula Beer l'Orso d'Argento per la miglior attrice mentre per Barbara, ancora al festival di Berlino nel 2012, Petzold è stato premiato con l'Orso d'Argento per la miglior regia. Il suo cinema ha sempre posto grande attenzione alla figura femminile mettendo in scena con grande sensibilità il ruolo della donna nelle sue diverse accezioni, da "La scelta di Barbara" a "La donna dello scrittore" fino a "Undine".

I riconoscimenti sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta da giornaliste di cinema: Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi.

I premi di Woman in Cinema Award sono rappresentati da un'opera realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, formata da una base in cristallo con bassorilievo in argento dipinto con smalti a fuoco. Partner culturale è l'Accademia Italiana di Arte Moda e Design fondata e diretta dall'Arch. Vincenzo Giubba che a Venezia presenterà il progetto Dress the Stars 2021. Il logo di WiCA è stato ideato e realizzato da Giuseppe Cacace, alias Rueto.

Women in Cinema Award è realizzato e organizzato da Claudia Conte e Cristina Scognamillo. (ANSA).