Scuola: Patriarca Venezia, disponibili spazi Chiesa

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - "Se le nostre collaborazioni parrocchiali, istituti religiosi, associazioni avessero spazi idonei non usati, sarebbe opportuno renderli fruibili per consentire lo svolgimento di attività didattiche e formative che altrimenti non potrebbero essere garantite". Lo scrive il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, in una Lettera pastorale alla Diocesi in vista della prossima "ripresa", pubblicata ieri.

La prossima "ripartenza" del mondo della scuola, secondo Moraglia "per complessità e delicatezza è un importante banco di prova per l'intero Paese. Fallire in tale ambito sarebbe un segnale negativo per tutti perché la scuola riguarda i giovani, il nostro futuro e, quindi, tutti noi". (ANSA).