On my shoulders, gli scatti di Mainardi a Padova

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Raccoglie oltre sessanta scatti in bianco e nero realizzati dal fotografo Cladio Mainardi sul set del film "On my shoulders - Sulle mie spalle", del regista padovano Antonello Belluco, la mostra ospitata nella Sala Studio Teologico della basilica di S. Antonio a Padova. On my shoulders è il film che Bellucco, dopo "Antonio guerriero di Dio", ha voluto dedicare un altro Santo, padre Leopoldo Mandić.

"Sono fotografie che raccontano l'intera storia di una pellicola, dalla sua nascita al suo sviluppo nel tempo, fino a tradursi in opera unica ed indipendente. - scrive Luisa Bondoni, storica e curatrice della mostra - Mainardi persegue uno stile personale carico di emozioni e di eleganza: il suo bianco e nero evoca alcune pellicole neorealiste italiane, con i suoi tagli, i ritratti intensi e veri, le inquadrature perfette che rappresentano già di per sé delle piccole storie. In questo modo ci permette di scoprire i retroscena della creazione artistica, il lavoro di squadra e la direzione del regista". La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta fino a giovedì 8 ottobre.

