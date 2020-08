Coronavirus: Veneto, +132 contagi e altri 512 isolati

(ANSA) - VENEZIA, 27 AGO - Positivi al Coronavirus ancora in crescita in Veneto, che registra oggi 132 contagi in più (22.469 il totale degli infetti da inizio epidemia), ed una vittima (per complessivi 2.117 morti). Lo rende noto il bollettino della Regione. Con i nuovi focolai emersi sul territorio c'è un altro forte balzo dei soggetti in isolamento domiciliare: sono 512 in più nelle ultime 24 ore, per un totale di 7.036 persone, 161 delle quali sintomatiche. La giornata registra anche 10 ricoverati in più nei normali reparti ospedalieri (140), e un paziente in meno invece nelle terapie intensive (8). (ANSA).