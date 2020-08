Venezia: foto bambina 'ammiccante' non è poster Mostra

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Non è il manifesto ufficiale della Mostra del cinema di Venezia - "già diffuso da un mese, di cui è autore l'illustratore italiano Lorenzo Mattotti, ed è un'immagine tratta dalla sigla del festival e rappresenta due equilibristi", sottolinea stasera in una nota ufficiale la Biennale - l'immagine che è stata associata a Venezia 77. Si tratta di una foto di scena (del film Le sorelle Macaluso di Emma Dante), in cui c'è una bambina in mutandine in una stanza piena di piccioni e altri uccelli . La polemica sulla bambina definita con sguardo 'ammiccante' circola sui social che hanno associato la foto del film con l'immagine del festival. (ANSA).