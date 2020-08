Regionali:Veneto,presentate 19 liste a sostegno 11 candidati

(ANSA) - VENEZIA, 22 AGO - Sono 19 le liste presentate in Veneto per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale che sono state depositate presso la Corte d'Appello a Venezia. Il governatore uscente Luca Zaia correrà con cinque liste, tre della galassia leghista: Lega, Zaia Presidente e Veneta Autonomia più quelle degli alleati Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il principale sfidante è l'ex vice sindaco di Padova Arturo Lorenzoni, appoggiato dal Partito Democratico, Veneto che Vogliamo, Europa Verde, +Veneto Volt, Sanca Veneta. In corsa con una lista propria l'ex dem Simonetta Rubinato "per le Autonomie". Il Movimento Cinque Stelle punta sull'ex deputato Enrico Cappelletti. In corsa infine anche Daniela Sbrollini (Italia Viva, Psi, Pri, Civica per il Veneto), l'ex pentastellata Patrizia Bartelle (Veneto Ecologia Solidarietà), Antonio Guadagnini (Partito dei Veneti), il segretario di Rifondazione comunista Paolo Benvegnù (Solidarietà Ambiente Lavoro), il no-vax Paolo Girotto del Movimento 3V (Vaccino Vogliamo Verità). Altre due candidature infine sono quelle di Ivano Spano di Indipendenza Noi Veneto e Loris Palmerini di Venetie per l'Autonomia che non avrebbero però presentato le firme necessarie. (ANSA).