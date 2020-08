Venezia: cerimonia apertura in diretta sale cinema

(ANSA) - VENEZIA, 21 AGO - La Biennale di Venezia annuncia che, grazie alla collaborazione con l'Anec, la Rai e Rai Gold-Rai Movie, la cerimonia di apertura della 77/a Mostra Internazionale del Cinema, mercoledì 2 settembre in Sala Grande al Lido, sarà trasmessa in diretta nelle sale cinematografiche italiane. Per il Presidente della Biennale, Roberto Cicutto, "realizzare la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica nelle date stabilite, malgrado le difficoltà imposte dalla situazione, è il grande sforzo che La Biennale ha deciso di fare per supportare l'arte cinematografica e l'industria dell'audiovisivo. La nostra prima preoccupazione - rileva - è mettere tutti coloro che saranno al Lido in condizione di vivere il festival nella massima sicurezza. L'attuazione di tutte le misure necessarie, in collaborazione con le autorità preposte, è il nostro dovere e compito principale". (ANSA).