Ciclismo: campionati italianI; Ganna si conferma nella Crono

(ANSA) - CITTADELLA, 21 AGO - Filippo Ganna domina la gara a cronometro individuale dei campionati italiani di ciclismo. Il campione del mondo dell'inseguimento su pista si è reso protagonista di un'ottima gara e ha fatto il bis nella prova contro il tempo della rassegna tricolore. Il portacolori del Team Ineos si è imposto completando i 38,4 chilometri del percorso da Bassano del Grappa a Cittadella in 45 minuti netti.

Medaglia d'argento per Alessandro De Marchi, staccato di 50'' dal vincitore, e bronzo per Edoardo Affini,a 1'31'' da Ganna.

Nella prova femminile, Elisa Longo Borghini ha firmato il poker tricolore: la piemontese della Trek Segafredo, oggi in maglia Fiamme Oro, ha infatti vinto questa gara per la quarta volta. .Solo quarta la campionessa uscente Elena Cecchini, lontana 1'09" dalla compagna di nazionale. (ANSA).