Coronavirus: Veneto, 159 positivi in ultime 24 ore

(ANSA) - VENEZIA, 20 AGO - Sono 159 i casi di positività al Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. Il dato complessivo dei contagi sale a 21.534 dall'inizio dell'epidemia.

Lo riferisce il bollettino della Regione. E' uno balzi più alti nei nuovi infetti dalla fine de lockdown, il 18 maggio scorso.

Il maggior numero di casi riguarda la provincia di Treviso, (+91) con un nuovo focolaio in un'azienda di carni, e 25 turisti trovati contagiati al rientro dalla Croazia. Si conta anche una nuova vittima, che porta il totale dei decessi in regione a 2.100. Le personje attualmente positive sono 1.789, i soggetti in isolamento 6.565. (ANSA).