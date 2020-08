Tim: Soave in spot su campagna fibra in 2.000 Comuni

(ANSA) - VENEZIA, 19 AGO - Il comune di Soave, una delle città murate del Veneto, è stato scelto da TIM per i nuovi spot, pianificati sulle principali emittenti tv, che raccontano come la connessione ultrabroadband sia stata estesa in 2.000 comuni italiani, situati prevalentemente in aree rurali o a bassa densità abitativa.

La "cartolina" fotografica del comune della provincia di Verona, accompagnata da un sottofondo musicale in stile 'Intervallo TV', descrive insieme alle altre immagini l'arrivo della copertura a banda ultralarga di Tim che 'accende' i panorami di una selezione di comuni distribuiti tra Nord, Centro e Sud dell'Italia. (ANSA).