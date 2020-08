Festival delle Arti in programma a L'Aquila, Todi e Venezia

Si terrà dal 12 al 24 settembre tra a L'Aquila, Todi e Venezia la prima edizione del 'Festival delle Arti'. Scultori, pittori, musicisti, attori, orafi, e artisti di ogni genere uniti per dimostrare l'essenzialità della cultura per dare nuova linfa alle nostre città. L'iniziativa della Fondazione Progetti Beverly Pepper è realizzata in collaborazione con il Comune di Todi e la Beverly Pepper USA Foundation.

Il Festival di quest'anno sarà peraltro un modo per rendere omaggio a Beverly Pepper (scomparsa lo scorso febbraio), al suo approccio all'arte e al suo amore per l'Italia. Il Festival delle Arti 2020 prevede infatti tre momenti diversi in tre città che ospitano alcune delle opere di land art dell'artista americana. L'evento d'apertura sarà a L'Aquila, sabato 12 settembre, dove è prevista una performance musicale dedicata ai classici del Jazz realizzata dalla Big Band del Conservatorio della città.

Il "palcoscenico centrale" lo offrirà Todi, borgo amatissimo dalla scultrice americana, nel quale trovano collocazione permanente alcune delle sue più celebri sculture. Qui per tre giorni - dal 18 al 20 settembre - parchi, cortili storici, piazze, gallerie e negozi ospiteranno quadri, installazioni, sculture, mostre, spettacoli e concerti, tutti rigorosamente ad accesso gratuito.

"Il nostro borgo - spiega Antonino Ruggiano, Sindaco di Todi - per decenni ha accolto l'eclettismo di Beverly Pepper e grazie al suo genio e alla sua lungimiranza, il tessuto cittadino si è impreziosito diventando il primo in Umbria a poter vantare un parco monotematico di scultura contemporanea e il primo al mondo dell'artista statunitense".

La tappa conclusiva vedrà invece protagonista Venezia. Nello Spazio Thetis - Arsenale Novissimo della città lagunare, che già ospita in maniera permanente le celebri Todi Columns di Beverly Pepper, verranno eseguite performance di danza contemporanea e percussioni.

Su www.fondazioneprogettibeverlypepper.com il programma completo.