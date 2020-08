Colpito da calcio mucca, morto allevatore vicentino

VICENZA (ANSA) - VICENZA, 16 AGO - Un allevatore vicentino di 70 anni è morto ieri sera dopo essere stato colpito più volte da una mucca che stava aiutando a partorire. Fatale sarebbe stato un colpo violento ricevuto in pieno petto. Il dramma si è consumato ad Isola Vicentina, dove l'uomo risiedeva, in una delle stalle attigue alla casa. Rimasto esanime a terra, il 70enne è stato subito soccorso dai familiari e da altre persone che l'avevano aiutato nelle operazioni della nascita del vitellino. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118; i sanitari hanno provato a lungo a rianimare l'uomo, ma non c'è stato nulla da fare.

