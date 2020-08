Perde controllo auto e si schianta, morto 69enne

(ANSA) - VICENZA, 13 AGO - Un automobilista di 69 anni residente a Romano d'Ezzelino (Vicenza) è morto oggi pomeriggio a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Onè di Fonte (Treviso), ai confini tra la provincia della Marca e quella berica. Secondo una prima ricostruzione da parte della polizia locale l'uomo, a bordo della sua Seat Altea, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, che è uscito di strada e dopo aver sbattuto contro un muretto, è volato nel canale sottostante che costeggia la carreggiata. Il 69enne, rimasto incastrato nella vettura capovolta, è stato soccorso dai vigili del fuoco e da un'ambulanza del Suem 118, i cui sanitari non hanno potuto che accertare il decesso. In volo si è alzato anche l'elisoccorso dall'ospedale di Treviso, che però è stato fatto rientrare. (ANSA).