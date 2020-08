Barca si schianta contro palo a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 12 AGO - Una piccola e veloce imbarcazione si è schiantato contro una bricola (paolo di delimitazione) lungo il canale San Giuliano a Venezia, dei tre occupanti due sono rimasti feriti in modo grave mentre il terzo è rimasto illeso.

Il 'barchino' - per cause al vaglio delle forze dell'ordine - ha centrato la bricola facendo finire in acqua due degli occupanti che sono stati tratti in salvo da un'imbarcazione di passggio. Immediato l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco con due imbarcazioni che hanno messo in sicurezza l'area mentre i sanitari del Suem 118 con le idroambulanze hanno portato in ospedale i tre. Dei due feriti uno è un codice 'giallo' mentre il secondo è un codice 'rosso'.

Sul posto anche gli agenti del 113 e la Polizia locale.

(ANSA).