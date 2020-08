Turismo: Msc e Costa scelgono Trieste per traffico crociere

(ANSA) - TRIESTE, 11 AGO - Il Porto di Trieste è stato scelto come 'home port' (scalo di partenza) sia da Msc che da Costa Crociere per la stagione crocieristica post-Covid. Lo riporta il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola precisando che Costa ha sciolto la riserva ieri (Msc lo aveva già fatto nei giorni scorsi) e ha scelto il capoluogo giuliano abbandonando Venezia.

La nave sarà la "Deliziosa" ed è attesa al molo Bersaglieri per il fine settimana del 4-6 settembre, subito dopo "Magnifica Msc", riporta il quotidiano. Secondo il quale hanno pesato nella scelta anche le tensioni in laguna a Venezia. (ANSA).