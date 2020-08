Alle Gallerie d'Italia autunno stagione di grandi mostre

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - L'autunno sarà una stagione di grandi mostre alle Gallerie d'Italia, che nelle sue tre sedi inaugurerà altrettante esposizioni. Tiepolo, a 250 anni dalla morte, è protagonista dell'esposizione in programma alle Gallerie d'Italia di piazza Scala a Milano dal 30 ottobre al 21 marzo. Napoli liberty è invece il tema dell'esposizione in programma dal 25 settembre al 24 gennaio a Palazzo Zevallos Stigliano, esso stesso esempio di liberty partenopeo, mentre 'Futuro. Arte e società dagli anni Sessanta a domani' è il titolo della mostra in programma a Vicenza dal 3 ottobre al 2 febbraio.

I visitatori di 'Tiepolo. Venezia, Milano e l'Europa' potranno ammirare una settantina di opere, di cui 40 autografe dell'artista settecentesco che dopo il successo veneziano conquistò le maggiori corte europee, alcune di queste appositamente restaurate per l'esposizione.

'Napoli liberty. N'aria 'e primmavera' (citazione dai versi di Salvatore Di Giacomo) include non solo sculture e dipinti ma anche gioielli e manufatti, esempi di quelle arti applicate che sono spesso state l'essenza del liberty.

L'esposizione vicentina indaga invece sul concetto di futuro e su come è stato trattato nell'arte contemporanea grazie a 90 opere da collezioni private e di Intesa Sanpaolo, con un excursus che - dopo un 'prologo' di capolavori futuristi come quelli di Balla e Depero - per proseguire con lavori che vanno da Fontana a Hirst, da Christo a Warhol e Liechtenstein. (ANSA).