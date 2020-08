Nuova formula per la Partita del cuore, 3 settembre a Verona

(ANSA) - VERONA, 06 AGO - Quattro squadre per quattro capitani, con sfide incrociate e una finale, tutto in una sera: è la nuova formula della 29/a edizione della "Partita del cuore", storico appuntamento con la Nazionale Cantanti, quest'anno in programma allo stadio Bentegodi di Verona il 3 settembre, in diretta su Rai1.

Nella serata, dal titolo "Chi vincerà la Partita del cuore? - Edizione Speciale 2020", si sfideranno le squadre capitanate da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. La diretta tv sarà condotta da Carlo Conti.

I quattro capitani dovranno "costruire" le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo, 11 giocatori titolari senza riserve, che si sfideranno in due partite eliminatorie da 30 minuti ciascuna; le vincitrici si contenderanno la finale, per aiutare i lavoratori dello spettacolo.

La Partita del cuore 2020 si inserisce nel progetto nazionale "Da Verona accendiamo la musica" prodotto dalle principali organizzazioni e istituzioni italiane della musica e aderisce all'iniziativa di Music Innovation Hub -Impresa Sociale, organizzazione promotrice e destinataria della raccolta fondi televisiva per sostenere i lavoratori dello spettacolo. (ANSA).