Ciclismo: presentato a Venezia Campionato italiano

(ANSA) - VENEZIA, 06 AGO - "Domenica 23 agosto ci sarà la prova in linea da Bassano a Cittadella, ai cittadini dico portate le mascherine ma partecipate, nel rispetto delle normative per il Coronavirus". Così il presidente del Veneto Luca Zaia, in occasione della presentazione a Venezia del campionato italiano di ciclismo 2020 in Veneto, alla presenza del comitato organizzatore e della Fci.

Il campionato si svolgerà dal 21 al 23 agosto. La gara in linea del 23 sarà da Bassano del Grappa per Marostica a Cittadella. Il 21 agosto vi saranno le prove a cronometro maschile e femminile. (ANSA).