Cortina sempre più pet friendly,ora anche con cani da slitta

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 05 AGO - Cortina punta a diventare la località pet friendly per eccellenza delle Dolomiti. Non solo agevolando, con iniziative e 'attenzioni' specifiche, chi vuole portare in vacanza il proprio animale da compagnia, ma anche creando occasioni particolari per avvicinarsi al mondo dei cani. Per tutta l'estate partendo dalla frazione di Pian da Lago è possibile, ad esempio, partecipare ad un husky dog trekking accompagnato da Ararad Khatchikian. Padre armeno e madre italiana, è l'unico musher (conducente di slitte e cani) d'Italia che ha gareggiato tra i ghiacci di Alaska, Islanda e Lapponia. Ararad propone una camminata di due ore nel bosco al traino, grazie ad una speciale imbragatura alla cintura, di uno dei suoi 40 cani da slitta, che diventano docilissimi compagni di camminata in mezzo alla natura. Un'attività adatta a tutti, a partire dai 5 anni di età.

La località ampezzana anno dopo anno vede crescere il numero degli alberghi, delle attività commerciali e dei ristoranti che accolgono senza problemi sia i clienti che i loro accompagnatori a quattro zampe. "Il 40% degli italiani vive con un animale domestico e per molti rappresenta un membro della famiglia - sottolinea l'assessore comunale Paola Coletti - .Per questo mettiamo quest'estate a disposizione diversi servizi, a partire dalla guida gratuita 'A Cortina con Fido'".

L'opuscolo raccoglie tante le informazioni utili: proposte di escursioni "a sei zampe", indicazione dei rifugi e degli hotel pet friendly, consigli su come pianificare la vacanza, sulla salute del proprio animale e sui luoghi da visitare, come il Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo. "Il percorso che abbiamo iniziato a giugno 2018 con la sottoscrizione del Protocollo d'intesa con Legambiente - sottolinea Coletti - giunge a una prima concretizzazione grazie alla collaborazione con La Cooperativa di Cortina. La Guida 'A Cortina con Fido' contiene infatti molti spunti e suggerimenti per vivere il territorio nel modo migliore in compagnia del proprio amico del cuore". (ANSA).