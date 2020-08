Marea 104 cm a Venezia, mai così ad agosto dal '95

(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - A Venezia la marea ha toccato, la scorsa notte, i 104 cm. Un valore in mare eccezionale, vista la stagione, e considerato un record pari-merito con il 28 agosto 1995.

Il 2 agosto dello scorso anno il livello si era "fermato" a 98 cm. Ieri sera, come da previsione, la perturbazione che ha investito l'area lagunare ha fatto registrare valori importanti per la marea a Venezia: 94 cm a Punta Salute e 104 cm in mare alle dighe, dove il livello è rimasto attorno a 100 cm per più di un'ora. Il valore di Punta Salute è il quarto dal 1872 registrato nel mese di agosto, gli altri valori sono stati 100 cm il 28 agosto 1995, 98 cm il 10 l'8 agosto 2002 e 96 cm il 24 agosto 1987. (ANSA).