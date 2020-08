Basket: Reyer, di ritorno da Usa Daye positivo al Coronavirus

(ANSA) - VENEZIA, 04 AGO - Il cestista dell'Umana Reyer Venezia Austin Daye è risultato positivo al Coronavirus, in seguito all'esame cui è stato sottoposto venerdì scorso, giorno del suo rientro a Venezia dagli Usa. Il giocatore - informa la Reyer - è in isolamento domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico.

Il tampone è stato svolto con il supporto del dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3 Serenissima, ed è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità per lo studio dell'Rna e la verifica sull'eventuale mutazione del virus, in quanto contratto negli Stati Uniti.

La società orogranata "fa un grosso in bocca al lupo a Austin Daye per una pronta negativizzazione e ritorno in campo".

(ANSA).