Scritta razzista davanti ad azienda nel veneziano

(ANSA) - VENEZIA, 03 AGO - Una scritta razzista con le parole "Niggers go gome" è stata scritta da ignoti nella notte sull'asfalto davanti alla sede dell'azienda "Pixartprinting" a Quarto D'Altino (Venezia), specializzata nella stampa on line.

Lo denunciano in una nota le Segreterie Cgil e Cisl di Venezia assieme alle federazioni di categoria Slc Cgil e Fistel Cisl. "Gesto davvero grave e preoccupante - affermano - che ci dice chiaramente che l'accoglienza verso gli immigrati è un problema non risolto nella nostra comunità. La nostra provincia si è sempre contraddistinta per la sua cultura civile fatta di vincoli comunitari. Per questo è necessario affermare la cultura dell'uguaglianza contro questi episodi estremisti che creano la paura del diverso da sé, scatenando inutili guerre tra poveri.

Invitiamo i Sindaci di Quarto D'Altino, della Città Metropolitana di Venezia e il Prefetto di Venezia ad attivarsi per individuare tutte le iniziative utili al fine di evitare che simili tristi episodi si possano ripetere in futuro". (ANSA).