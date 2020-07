Nasce 'Venicesands', la app delle spiagge venete

(ANSA) - VENEZIA, 30 LUG - Si chiama 'Venicesands' la nuova webb app dedicata agli ospiti delle spiagge del Veneto.

Un'iniziativa che consente all'ospite di consultare una rapida successione di informazioni utili ad organizzare in sicurezza ed al meglio la permanenza nei centri balneari tra le foci del Tagliamento e quelle del Po. L'iniziativa è stata presentata dall'assessore regionale al Turismo del Veneto, Federico Caner: "l'ospite, soprattutto in un momento storico come questo - ha detto - ha bisogno non solo di prenotare on line l'ombrellone ma anche di avere in tempo reale tutte le indicazioni utili per trascorrere le vacanze nella tranquillità e sicurezza necessaria". Scaricando la app si può accedere a tutte le indicazioni specifiche sulle località balneari, ai dettagli sull'organizzazione dell'offerta turistica. Il turista può anche scegliere il posto spiaggia, e i servizi ad esso dedicati, consultando il quadro delle prenotazioni già effettuate e valutando i criteri di distanziamento sociale insieme all'aggiornamento delle regole da seguire nell'area interessata e di eventuali prescrizioni di sicurezza. A quest'ultimo riguardo, può accedere anche a tutte le notizie riguardanti le operazioni quotidiane di sanificazione le modalità per l'utilizzo delle forniture monouso gratuite come le salviette sanificanti o il telo compostabile a strappo. (ANSA).