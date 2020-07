Varallo nuovo presidente Dolomiti Superski

(ANSA) - BOLZANO, 29 LUG - Ricambio generazionale al vertice di Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più grandi al mondo: l'assemblea generale, tenutasi a Selva Gardena, ha eletto il nuovo consiglio d'amministrazione e il nuovo presidente: Andy Varallo, 40 anni, presidente del Consorzio Impianti a fune dell'Alta Badia e dal 2008 vicepresidente della federazione, succede a Sandro Lazzari, classe 1940, impiantista della prima ora, pioniere del turismo invernale in Val Gardena, ideatore, fondatore e presidente di Dolomiti Superski dal 2008.

Il nuovo direttivo rimarrà in carica per tre anni.

Ad affiancare, come nuovo vicepresidente, ci sarà Zeno Kastlunger, 49 anni, impiantista e tecnico dell'area di Plan de Corones. Con l'assemblea è stato inoltre rinnovato il cda per i 3/5 dei suoi componenti. "Sandro Lazzari è stato il mio maestro di vita. Con onore, assumo questa importante responsabilità ed insieme al vicepresidente, Zeno Kastlunger, traghetteremo il nostro comprensorio sciistico verso nuove sfide di mercato, caratterizzate da innovazioni tecnologiche e nel rispetto di un equilibrio consortile che lega tutte e 12 le valli di Dolomiti Superski", ha detto Varallo a margine dell'assemblea.

"Nel lasciare la presidenza, il pensiero ripercorre tutta la vita di questa organizzazione, che ha coinciso con buona parte della mia. Ma lo lascio in buone mani. Con Andy Varallo, che mi ha affiancato come vicepresidente, abbiamo svolto i nostri quattro mandati in piena collaborazione uniti da amicizia, da entusiasmo e da passione per il nostro mestiere". Così il presidente uscente Sandro Lazzari, che continuerà comunque nel suo impegno di impiantista in Val Gardena. Al termine dell'assemblea, il neopresidente Varallo ha consegnato al suo predecessore un'onorificenza quale segno di ringraziamento "per i decenni di dedizione alla causa comune delle 12 valli dolomitiche". (ANSA).