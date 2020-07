Tris tigrotti siberiani al parco Natura Viva di Bussolengo

(ANSA) - VENEZIA, 29 LUG - Tris di tigrotti siberiani al Parco Natura Viva di Bussolengo, venuti alla luce appena un mese e mezzo fa da Luva e dal neo-arrivato Botsman. Ancora custoditi dalla mamma nella discrezione della loro tana, i piccoli sono costantemente monitorati dalle telecamere di sorveglianza e già ispezionati da due visite veterinarie. Dati alla mano, si tratta di una nascita preziosa per la conservazione delle specie a rischio e per questo inserita nel programma europeo delle specie minacciate (EEP). In Italia non nascevano dal 2004. In meno di 500 sopravvivono nelle foreste dell'estremo oriente russo, mentre il bracconaggio e il commercio illegale di parti del loro corpo per gli usi della medicina tradizionale li stanno relegando ad un areale corrispondente a quello del fiume Amur.

Compresi i tre nuovi nati al Parco Natura Viva, i parchi zoologici d'Europa ne contano 260, depositari di un patrimonio genetico unico che celebra il lieto evento proprio nella Giornata Mondiale della Tigre che cade oggi.

"Due maschi e una femminuccia, sono stati vaccinati e pesati - spiega Cesare Avesani Zaborra, direttore scientifico del Parco Natura Viva - godono di ottima salute e il più grandicello ha ormai raggiunto i 10 chilogrammi". Luva, dopo un parto durato tutta la notte dello scorso 3 giugno, si sta rivelando una mamma attenta ed equilibratao. "Il debutto ufficiale - prosegue Avesani Zaborra - è previsto al compimento dei 3 mesi quando, secondo le linee guida dell'Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari, i piccoli tigrotti vivranno giornalmente anche il reparto esterno e saranno visibili al pubblico". Per il primo incontro con il papà invece dovranno attendere ancora un po', mentre i loro nomi sono un omaggio alle grandi aree naturali della Russia orientale in cui vivono: Krai, Zov e Alina. (ANSA).