Cristina Parodi conduce la serata finale del Campiello

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Cristina Parodi sarà la conduttrice della serata finale del Premio Campiello, sabato 5 settembre, per la prima volta in Piazza San Marco. La piazza sarà il filo conduttore del racconto che guiderà la manifestazione, ideata dal regista e autore televisivo Massimo Martelli.

Sarà anche un Campiello aperto alla città grazie alla collaborazione con le librerie veneziane che offriranno ai lettori più assidui l'opportunità di assistere alla serata. Il premio istituito dagli Industriali del Veneto vuole essere anche un abbraccio e un omaggio a Venezia, dopo le difficoltà del periodo del Covid, e un'occasione per condividere con i residenti e con i lettori il valore di questo appuntamento culturale, dei suoi autori e dei suoi libri. (ANSA).