Zaia,ministro riveda Rt tra casi 'importati'e 'autoctoni'

(ANSA) - VENEZIA, 27 LUG - "Abbiamo sollecitato il ministero della Salute a rivedere l'indice RT, e spero sia fatto velocemente, per una distinzione tra focolaio che arriva da 'fuori' e quello che ho in casa". Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, in merito ai nuovi focolai di Covid scoperti in Veneto. "Se arriva un treno, un pullman carico di turisti provenienti dall'estero e sono positivi - ha spiegato Zaia - non possono poi mettere il numero in conto al Veneto come focolai nostri. Abbiamo registrato un RT 1, 6 per via del focolaio serbo e di quello africano, per le badanti arrivate con un pulmino .

Non sono focolai autoctoni". (ANSA).