Venezia: Nomadland in condivisione con Ny, Telluride,Toronto

Nomadland, il terzo lungometraggio della regista cinese Chloé Zhao (Songs my Brothers Taught me, The Rider - Il sogno di un cowboy e Eternals, prossimo film Marvel), prodotto e interpretato dall'attrice premio Oscar Frances McDormand sarà presentato a Venezia 77 l'11 settembre in Sala Grande. Il titolo è in condivisione con i Festival di Toronto, Telluride e New York. Tratto dal libro Nomadland: un racconto d'inchiesta (2017) della giornalista Jessica Bruder con Searchlight Pictures che ha acquisito i diritti internazionali del film.

Nomadland segue Fern (McDormand), una donna che, dopo il collasso economico di una cittadina rurale nel Nevada, fa i bagagli e parte nel suo van per provare la vita on-the-road, fuori dalla società convenzionale, da moderna nomade. Il film include i nomadi veri Linda May, Swankie e Bob Wells che fanno da mentori e compagni a Fern nel suo viaggio attraverso il vasto paesaggio dell'Ovest americano.

"Le strade americane mi affascinano. Sono di una bellezza sconvolgente e complessa." - ha dichiarato la regista Chloé Zhao - Le ho percorse per molti anni nei miei viaggi e ho sempre sperato di poterne catturare una visione particolare. Sono molto felice di aver potuto realizzare Nomadland, ed emozionata che il pubblico potrà seguire Fern (Frances McDormand) nelle sue avventure".