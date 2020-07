Porti: Venezia, Mit 'piena regolarità' consuntivo 2019

(ANSA) - VENEZIA, 24 LUG - Il Capo del Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in una nota formale, riconosce la regolarità del bilancio consuntivo 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, "bocciato" il 18 giugno scorso dal Comitato di gestione per l'opposizione dei rappresentanti della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia.

Lo rende noto la stessa Autorità di gestione dei porti di Venezia e Chioggia, che annuncia di voler riconvocare a breve il Comitato di gestione, al fine di approvare il Rendiconto.

La comunicazione ministeriale giunge a conclusione dell'ispezione tecnico-amministrativa eseguita dalla Direzione generale "Vigilanza sulle Autorità Portuali" del Mit. Il Direttore Generale, precisa la nota dell'Adsp, "ha riconosciuto che la norma di legge, che prevede il commissariamento dell'Ente in caso di mancata approvazione dei bilanci entro i termini previsti, va letta nel contesto della situazione e alla luce della correttezza del documento contabile presentato in Comitato" e "dopo adeguata analisi tecnico-amministrativa e approfondito controllo documentale, nonché a seguito della audizione del Presidente Pino Musolino, che il bilancio consuntivo dell'Adsp non presenta alcuna criticità ed è assolutamente regolare sotto il profilo economico, finanziario e amministrativo". (ANSA).