Coronavirus: Veneto, +22 positivi, balzo isolamenti (+244)

(ANSA) - VENEZIA, 23 LUG - Sono 22 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dato che porta a 19.729 il numero complessivo dei contagi dall'inizio dell'epidemia. Lo rende noto il bollettino della Regione. Si contano anche 5 decessi, che fanno salire a 2.062 il totale delle vittime (tra ospedali e case di riposo). Altro dato negativo è quello dei soggetti in isolamento fiduciario, che dopo i nuovi focolai scoperti in queste settimane in Veneto registrano un altro balzo, +244, per un dato di 2.424 persone.

Di questi, i pazienti con sintomatologia sono 22. Gli attuali positivi sono 657 (+14). (ANSA).